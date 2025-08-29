Παναθηναϊκός: Μπήκε ο Γεντβάι
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή (29/8) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00) στη Λεωόφορο.
Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, εξάσκηση στα τελειώματα και παιχνίδι.
Το ευχάριστο νέο για τον Ρουί Βιτόρια είναι πως ο Τιν Γεντβάι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.
