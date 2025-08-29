Ο Τιν Γεντβάι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή (29/8) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00) στη Λεωόφορο.