Ο έμπειρος στράικερ που δείχνει να είναι πια αρκετά κοντά στο να πιάσει Λιμάνι πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Ιράν.

Το Ιράν αγωνίστηκε στο Τατζικιστάν με το Αφγανιστάν. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 αλλά γύρισε το παιχνίδι σε ένα 3-1. Ο Μεχντί Ταρεμί, που φαίνεται πως πλησιάζει στον Ολυμπιακό, μπήκε ως αλλαγή προς το τέλος του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στο 90ό λεπτό, παίρνοντας έτσι έστω και λιγοστό χρόνο. Επόμενο ματς για το Ιράν θα είναι με την Ινδία την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο έμπειρος σέντερ φορ εφόσον κλείσει στον Ολυμπιακό θα αποτελέσει μία προσθήκη ικανή να τον βοηθήσει αισθητά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αρκεί να θυμηθούμε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις δηλώσεις του μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League στάθηκε στο ότι ο Ολυμπιακός ίσως πάρει και στράικερ και ότι οι προσθήκες που θα γίνουν θα βοηθήσουν τον σύλλογο.

