Οι τελευταίες χρονικά ιταλικές πηγές έχουν βάλει σε έναν καλό δρόμο τη μεταγραφή του Μεχντί Ταρεμί στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος Ιρανός διεθνής φορ Ταρεμί πλησιάζει όλο και πιο κοντά προς τον Ολυμπιακό σύμφωνα και με τις τελευταίες ιταλικές πηγές. Ο Ολυμπιακός τα έχει ήδη βρει με την Ίντερ για τον Ιρανό διεθνή φορ την ώρα που ο ρεπόρτερ Τζιανλουίτζι Λονγκάρι μεταδίδει πως είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις των Πειραιωτών με την πλευρά του παίκτη και των μάνατζέρ του προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της θετικής απάντησής του.

Ο Μεχντί Ταρεμί στο μεταξύ είχε αγωνιστική υποχρέωση με την Εθνική του Ιράν όπου μπήκε ως αλλαγή κόντρα στο Αφγανιστάν. Για την ακρίβεια εισήλθε στο γήπεδο στο 90' και ενώ το Ιράν νίκησε με σκορ 3-1.