Σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα της Τορίνο ήρθε ο σύλλογος του ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του νεαρού Τραϊανού Μόκρη.

Ο γεννημένος το 2008 αμυντικός και μέλος της Κ19 είναι πρωταθλητής με την Κ17 και την Κ15. Ο ΠΑΟΚ κατά την πάγια τακτική του διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης. Η συμφωνία με την ομάδα της Τορίνο όχι μόνο κλείστηκε αλλά και ανακοινώθηκε από την πλευρά του Δικεφάλου του Βορρά που ευχήθηκε καλή συνέχεια στον Τραϊανό Μόκρη.