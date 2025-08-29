ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Παραχωρήθηκε στην Τορίνο ο Μόκρης
Σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα της Τορίνο ήρθε ο σύλλογος του ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του νεαρού Τραϊανού Μόκρη.
Ο γεννημένος το 2008 αμυντικός και μέλος της Κ19 είναι πρωταθλητής με την Κ17 και την Κ15. Ο ΠΑΟΚ κατά την πάγια τακτική του διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης. Η συμφωνία με την ομάδα της Τορίνο όχι μόνο κλείστηκε αλλά και ανακοινώθηκε από την πλευρά του Δικεφάλου του Βορρά που ευχήθηκε καλή συνέχεια στον Τραϊανό Μόκρη.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Twitter του ΠΑΟΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.