Ο ΠΑΟΚ ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Μαχαμαντού Μπάλντε μέχρι το 2028 που εντυπωσίασε στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια θα φορά ο Μαχαμαντού Μπάλντε, με τον Δικέφαλο να έρχεται σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του, για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028.

Ο νεαρός Σενεγαλέζος (με ισπανικό διαβατήριο) μεσοεπιθετικός, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ολλανδία, είχε συμβόλαιο που έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο εδώ και αρκετές εβδομάδες υπήρξε συζήτηση για την ανανέωση της συνεργασίας.

Το who is who του Μαχαμαντού Μπάλντε

Η πρώτη του ομάδα δεν ήταν κάποιο ακαδημαϊκό σύστημα, ούτε γνωστή ακαδημία. Ήταν ένα project που έμοιαζε με κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα σε σύλλογο και… πρόγραμμα φιλοξενίας. Το Aqua Hotel, μια ποδοσφαιρική ακαδημία με βάση την Ισπανία, αποτέλεσε το πρώτο του «σπίτι».

Από εκεί, τον Γενάρη του 2024, κατέληξε στην Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου. Εκεί τον εντόπισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εκεί είδαν κάτι που δεν έμοιαζε με τους υπόλοιπους. Και παρά το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια είχαν προταθεί πάνω από 30 παίκτες αφρικανικής προέλευσης από τον ίδιο κύκλο ατζέντηδων, μόνο για εκείνον μπήκαν στη διαδικασία να πληρώσουν τροφεία: 100.000 ευρώ. Για έναν 18χρονο, άγνωστο τότε, Μαχαμαντού Μπάλντε.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωσή του δεν είναι μόνο το ταλέντο. Είναι η διαδρομή. Δεν πέρασε από τον ΠΑΟΚ Β. Δεν έπαιξε ούτε ένα ματς στη Super League 2. Από την Κ19 (με απολογισμό 9 γκολ, 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές) βρέθηκε κατευθείαν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.