«Πρασινίζει» ο Πάντοβιτς

Το Gazzetta αποκάλυψε το ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μίλος Πάντοβιτς και όπως αναφέρουν στη Σερβία ο 23χρονος διεθνής άσος είναι κοντά στην μεταγραφή του στους Αθηναίους.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Σερβία, το όνομα του οποίου αποκάλυψε το Gazzetta το πρωί της Παρασκευής (29/08). Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός, που έχει συμβόλαιο με την Μπάτσκα Τόπολα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, είναι η επιλογή των «πρασίνων» για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η επιθετική τους τριπλέτα.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση βασικού επιθετικού, μετά την διαφαινομένη παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη με deal-ρεκόρ στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όμως παράλληλα εξέταζε τις επιλογές που είχε για να φέρει ακόμα έναν συμπληρωματικό για την γραμμή της επίθεσης συνθέντας έτσι μία ποιοτική τριπλέτα με τον Σφιντέρσκι και τον παίκτη που θα αποκτηθεί στην θέση του Έλληνα φορ.

Ο «εκλεκτός» του Ρουί Βιτόρια φαίνεται πως είναι ο Μίλος Πάντοβιτς με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού να έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να τον ντύσουν στα πράσινα και τις διαπραγματεύσεις να οδεύουν προς αίσιο τέλος.

Το who is who του Μίλος Πάντοβιτς

Γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 24 Αυγούστου του 2002. Ξεκίνησε αρχικά να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπίστριτσα και ύστερα πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής Βοϊβοντίνα προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Κ15 του Ερυθρού Αστέρα.

Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.

Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.

Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.

Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.

Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στην Σερβία στο Conference League και σκόραρε ξανά απέναντί του.

Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.

Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.