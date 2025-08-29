Ο Ολυμπιακός έκανε μία κίνηση-επένδυση για το μέλλον κάνοντας δικό του τον 18χρονο Αμάρ Μίλιτσιτς από την ομάδα νέων της Άντερλεχτ.

Την ώρα που ο μεταγραφικός «μηχανισμός» του Ολυμπιακού κινείται για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της πρώτης ομάδας συνεχίζονται να γίνονται κινήσεις και για την ενίσχυση της δεύτερης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία με την Άντερλεχτ για την απόκτηση του 18χρονου Αμάρ Μίλισιτς, ο οποίος ήταν αρχηγός στην Κ18 των Βέλγων. Πρόκειται για κεντρικό αμυντικό ύψους 1,90μ., ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε 14 συμμετοχές με την ελίτ ομάδα K18 των «μωβ» παίζοντας για περισσότερα από 1.000 λεπτά.

Οι Πειραιώτες θα τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή, αφήνοντας στην Άντερλεχτ κι ένα ποσοστό μεταπώλησης και θα υπογράψουν μαζί του συμβόλαιο δύο ετών.

Το who is who του Αμάρ Μίλισιτς

Ο 18χρονος Βέλγος κεντρικός αμυντικός, που έχει και Βοσνιακή υπηκοότητα, όπως φαίνεται και από ονοματεπώνυμό του, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο. Ξεκίνησε από την ακαδημία Μπέλτζικα Έντεγκεμ Σπορτ, στην συνέχεια πήγε για έναν χρόνο στην Κόντιχ κι έπειτα στην Μπέερσοτ για μία τριετία, προτού τον εντοπίσει η Άντερλεχτ και τον εντάξει στην ακαδημία της το καλοκαίρι του 2019.

Ο Αμάρ Μίλισιτς έχει φορέσει και την φανέλα της Κ15 της εθνικής Βελγίου για τρία παιχνίδια.