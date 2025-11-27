Ο Μάριο Χάας, ο θρύλος της Στουρμ Γκρατς και ένας από τους παίκτες που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη το 2001, μίλησε στο Gazzetta για το προσεχές παιχνίδι (27/11).

Η Στουρμ Γκρατς δεν είναι άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Ο σύλλογος από την Αυστρία έχει βρεθεί αρκετές φορές στον δρόμο τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και της ΑΕΚ στο παρελθόν. Μία από αυτές ήταν τη σεζόν 2000/2001, όταν κατάφερε να νικήσει δις το «τριφύλλι» για την δεύτερη φάση των ομίλων του Champions League.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της Στουρμ Γκρατς σε εκείνα τα παιχνίδια, ήταν ο Μάριο Χάας. Παίκτης-σύμβολο στην ιστορία του συλλόγου, μία πραγματική «σημαία», ο τοπ σκόρερ όλων των εποχών (με 179 γκολ) που τίμησε τη φανέλα συνολικά 550 φορές και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του το 2013.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Πέμπτης την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (27/11, 22:00). Μία Στουρμ Γκρατς που υποφέρει εδώ και έναν μήνα, με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα σε Αυστρία και Ευρώπη.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον Μάριο Χάας, ο οποίος πλέον μεταλαμπαδεύει τα σεντεφορίσια χαρακτηριστικά του στις ακαδημίες του συλλόγου ως προπονητής της U16. Ο 51χρονος πλέον Αυστριακός φορ, θυμήθηκε τα γκολ του που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό του Άγγελου Αναστασιάδη αφήνοντάς τον τελικά εκτός Ευρώπης τον Φεβρουάριο του 2001. Όντας επίσης πρώην συμπαίκτης του τεχνικού της Στουρμ, Γιούργκεν Ζάουμελ, ανέλυσε το... προφίλ της αντιπάλου των Πράσινων και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

«Η Στουρμ θα παίξει στο... κόκκινο από το πρώτο λεπτό, παίκτης-κλειδί ο Κιτεϊσβίλι »

Είστε ένας πραγματικός θρύλος της Στουρμ Γκρατς, πλέον εργάζεστε και στις Ακαδημίες της, αλλά εξακολουθείτε να παρακολουθείτε στενά την ομάδα. Πώς θα περιγράφατε την τωρινή κατάσταση της ομάδας;

«Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι η ιδανική, υπάρχει μία μίνι κρίση, μία πτωτική πορεία. Η Στουρμ Γκρατς λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια σε σταθερά υψηλό επίπεδο. Η ομάδα παρουσιάζεται εξαιρετικά σταθερή, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η τρέχουσα φόρμα της χαρακτηρίζεται από ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα έντονο στιλ παιχνιδιού και ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Αν και πάντα μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις στην απόδοση, η Στουρμ έχει αναπτύξει μια πολύ σταθερή αγωνιστική ταυτότητα, η οποία την ''στηρίζει'' ακόμη και στις δύσκολες φάσεις. Είναι αρκετά δυνατή στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Τακτικά είναι απόλυτα ορατή η επιρροή όλου του τεχνικού επιτελείου –υψηλή ένταση, τακτική πειθαρχία και αδιάκοπη θέληση για νίκη σε κάθε παιχνίδι».

Ποια είναι η φιλοσοφία του Γιούργκεν Ζάουμελ;

«Ο Ζάουμελ υιοθετεί ένα πολύ σύγχρονο, συμπαγές και έντονο στιλ παιχνιδιού. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην άμεση ανάκτηση της μπάλας, στις γρήγορες μεταβάσεις και στη δυναμική φυσική παρουσία. Υπό την καθοδήγησή του, η Στουρμ σπανίως είναι παθητική –θέλει να υπαγορεύει τον ρυθμό, να αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη και να μάχεται σε κάθε ''μονομαχία''. Παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη νεαρών παικτών και στη δημιουργία μιας λειτουργικής δομής. Στην Στουρμ δεν μετρά μόνο η ατομική ποιότητα, αλλά μια ξεκάθαρη δομή: Μικρές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, σταθερό αντί-πρέσινγκ και στοχευμένο επιθετικό ποδόσφαιρο».

Η Στουρμ Γκρατς χρειάζεται βαθμούς για να παραμείνει ανταγωνιστική στο Europa League και να διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητες πρόκρισης. Τι να περιμένει ο Παναθηναϊκός από την αντίπαλό του;

«Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν παραχωρεί ούτε εκατοστό και παίζει σε υψηλό ρυθμό από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Πρόκειται για δύσκολη αντίπαλο, επειδή είναι άρτια οργανωμένη τακτικά και παραμένει συνεχώς επικίνδυνη στις γρήγορες μεταβάσεις. Διαθέτει επίσης παίκτες με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ικανούς να δώσουν ατομικές λύσεις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιμένει ένα έντονο, γρήγορο παιχνίδι με μεγάλη πίεση στον παίκτη που έχει την μπάλα και θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ».

Σε ποιους παίκτες της Στουρμ Γκρατς πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ο Παναθηναϊκός;

«Παίκτης κλειδί είναι ο Κιτεϊσβίλι. Πάντως, η Στουρμ διαθέτει αρκετούς κομβικούς παίκτες που μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι. Από τη μία, υπάρχουν οι κλασικοί ηγέτες του κέντρου που ελέγχουν τον ρυθμό και συντονίζουν το πρέσινγκ. Από την άλλη, υπάρχουν οι γρήγοροι επιθετικοί που μπορούν να τιμωρήσουν οποιοδήποτε λάθος. Επίσης, οι στημένες φάσεις αποτελούν ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά της, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Αυστρία σε αυτόν τον τομέα».

«Δεν γίνεται να ξεχάσω τα γκολ με τον Παναθηναϊκό και την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα»

Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας αντιμετωπίσατε ελληνικούς συλλόγους, όπως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τι αναμνήσεις έχετε από τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό το 2001;

«Δεν ξεχνάς ποτέ τέτοια ματς... Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, πολύ στιβαρή, τακτικά άρτια και με απίστευτα παθιασμένους φιλάθλους. Το να σκοράρω δύο φορές τότε ήταν φυσικά κάτι πολύ ξεχωριστό, αλλά ταυτόχρονα πονάει λίγο ακόμη και σήμερα το γεγονός ότι αποκλειστήκαμε παρά τα γκολ που πέτυχα. Αυτοί οι αγώνες σε συνοδεύουν για πάντα. Τα πάντα, η ένταση, η ατμόσφαιρα, η σημασία των ίδιων των αναμετρήσεων».

Θυμάστε τα γκολ;

«Ναι, βέβαια! Δεν ξεχνάς τέτοια γκολ, ειδικά στο Champions League. Και τα δύο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθηματικά, γιατί μας κράτησαν ''ζωντανούς'' και μας έδωσαν ελπίδα. Ήταν γρήγορες φάσεις, όπου βρέθηκα ενστικτωδώς στο σωστό σημείο και τελείωσα τις φάσεις ιδανικά. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, εικόνες σαν κι αυτές παραμένουν χαραγμένες στο μυαλό μου».

Πώς είχατε βιώσει την ατμόσφαιρα των Ελλήνων φιλάθλων και τι εντύπωση σας είχε δημιουργήσει;

«Η ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι μοναδική. Οι φίλαθλοι ζουν το ποδόσφαιρο με κάθε... ίνα του σώματός τους. Αυτή την ενέργεια τη νιώθεις όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά ήδη από την προθέρμανση. Ως παίκτη, αυτό σε γεμίζει κίνητρο, αν και ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση λόγω της μεγάλης πίεσης. Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι ο συνδυασμός πάθους, έντασης και σεβασμού. Oι Έλληνες φίλαθλοι μπορούν να μετατρέψουν ένα γήπεδο σε ''καζάνι'' όπως λίγοι άλλοι.

Το μήνυμά σας προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είχε πληγώσει πριν από 24 χρόνια;

«Εύχομαι να γίνει ένας σπουδαίος αγώνας αρχικά, ελπίζω ότι και οι δύο ομάδες θα μας προσφέρουν ένα ματς αντάξιο της ευρωπαϊκής σκηνής. Οι φίλαθλοι να απολαύσουν τη στιγμή, να στηρίξουν την ομάδα τους όπως μόνο αυτοί ξέρουν!».