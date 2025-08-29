Ο Γιάννης Κώτσιρας φρόντισε να πει ο Φώτης Ιωαννίδης το τελευταίο του αντίο στον κόσμο του Παναθηναϊκού με τον περιβραχιόνιο του αρχηγού στο χέρι.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έπαιξε το βράδυ της Πέμπτης (28/08) το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, αφού ο Έλληνας άσος αναμένεται να πετάξει μέσα στο ΣΚ στην Λισαβώνα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Ο 25χρονος επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με τους Τούρκους και οδήγησε στο γήπεδο ως αρχηγός για τελευταία φορά την ομάδα των «πρασίνων», κλείνοντας το πιο σημαντικό κεφάλαιο της μέχρι τώρα καριέρας του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρουμένων των αναλογιών, αφού επρόκειτο για εκτός έδρας παιχνίδι.

Στο 71ο λεπτό του αγώνα εκείνος αποχώρησε ως αλλαγή δίνοντας την θέση του στον Κάρολ Σφιντέρσκι και πριν βγει από το γήπεδο πήγε και φόρεσε το περιβραχιόνιο στον Γιάννη Κώτσιρα.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και τις αγκαλιές μεταξύ των παικτών, εκείνοι πήγαν στην εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί του «τριφυλλιού» που είχαν κάνει το ταξίδι για την Σαμψούντα για να γιορτάσουν μαζί.

Αποθέωση στο φινάλε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού!



Ο Φώτης Ιωαννίδης βγήκε μπροστά κι εκείνη την ώρα εμφανίστηκε στο πλάνο ο Κώτσιρας, ο οποίος έβγαλε το περιβραχιόνιο από το δικό του χέρι και το φόρεσε σε κείνο του Έλληνα φορ για να αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας, όπως του έπρεπε, δηλαδή ως αρχηγός.

Ο 25χρονος επιθετικός πρώτα χειροκρότησε τον κόσμο και ύστερα έκανε μία χειρονομία για να πει «ευχαριστώ» στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για όλη την αγάπη που του έχουν δώσει αυτά τα χρόνια που βρέθηκε στην ομάδα την οποία ο ίδιος αποκάλεσε «σπίτι του» στην κάμερα του Gazzetta.