«Ρώτησε για Ταρεμί η Λιόν, επιμένει ο Ολυμπιακός»

Ο Μεχντί Ταρέμι εξακολουθεί να απασχολεί τον Ολυμπιακό, όμως πλέον και η Λιόν δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Ιρανό φορ.

Το μεταγραφικό φινάλε πλησιάζει στο τέλος του και η αγωνία χτυπά κόκκινο! Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του παίκτη τις επόμενες ώρες, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ. Ωστόσο, δεν... παίζει μόνος για τον Ιρανό φορ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Λιόν φέρεται να έχει προσεγγίσει την Ίντερ. Η απάντηση που πήραν είναι πως ο Ταρεμί είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση. Ο Ιταλός προσθέτει πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές του με τον 33χρονο φορ, προσπαθώντας να τον πείσει να πει το «ναι».