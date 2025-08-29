«Ρώτησε για Ταρεμί η Λιόν, επιμένει ο Ολυμπιακός»

Newsroom
Tαρεμί ιράν

bet365

Ο Μεχντί Ταρέμι εξακολουθεί να απασχολεί τον Ολυμπιακό, όμως πλέον και η Λιόν δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Ιρανό φορ.

Το μεταγραφικό φινάλε πλησιάζει στο τέλος του και η αγωνία χτυπά κόκκινο! Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του παίκτη τις επόμενες ώρες, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ. Ωστόσο, δεν... παίζει μόνος για τον Ιρανό φορ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Λιόν φέρεται να έχει προσεγγίσει την Ίντερ. Η απάντηση που πήραν είναι πως ο Ταρεμί είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση. Ο Ιταλός προσθέτει πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές του με τον 33χρονο φορ, προσπαθώντας να τον πείσει να πει το «ναι».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα