Η Ίντερ έκανε και φύλλο και φτερό τη Βενέτσια που... ασφυκτιούσε στο Μιλάνο, την ισοπέδωσε με 5-1 και πήρε με άνεση την πρόκριση στους «8» του Coppa Italia.

Σαν σε... προπόνηση πήρε το εισιτήριο η Ίντερ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, εκεί όπου περιμένουν πλέον τον νικητή του ζευγαριού Ρόμα -Τορίνο.. Οι Νερατζούρι είχαν κλειδώσει ουσιαστικά από το πρώτο μέρος τη νίκη - πρόκριση, αλλά δεν άφησαν ποτέ το πόδι από το γκάζι. Αντίθετα έφτασαν το σκορ στο εκκωφαντικό 5-1 απέναντι στη Βενέτσια που αδυνατούσε να προβάλει αντίσταση, σε μια «πεντάστερη» παράσταση που χάρισαν στους οπαδούς τους στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Οι Ντιούφ (18΄) και Εσπόζιτο (20΄) μέσα σε δυο λεπτά καθάρισαν ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση διαμορφώνοντας πολύ γρήγορα το 2-0 της Ίντερ στο Μιλάνο, με τον Τουράμ να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον δείκτη στο 3-0 (34΄) που αποτέλεσε και το σκορ ενός χορταστικού πρώτου μέρους.

Στο 51΄ο φορ των Νερατζούρι χτύπησε ξανά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0, με την Βενέτσια να μειώνει στο σκορ και να πετυχαίνει το γκολ της τιμής με σκόρερ τον Σαγράδο στο 66΄. Ο εφιάλτης της ωστόσο ακόμα δεν είχε τελειώσει, καθώς στο 75΄ο Μπονί με τη σειρά του βρήκε δίχτυα για το τελικό 5-1 που έστειλε με άνεση τους Νερατζούρι στην επόμενη φάση.