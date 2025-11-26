Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς στο Φάληρο, με τον Τσάμπι Αλόνσο να αφήνει στον πάγκο τον Μπέλιγχαμ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέφτασε στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό με απουσίες στην άμυνα και ο Τσάμπι Αλόνσο πρόκρινε μια πειραματική αμυντική γραμμή για το ματς του Φαλήρου.

Συγκεκριμένα ο Λούνιν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Κουρτουά, ενώ την αμυντική γραμμή συμπληρώνουν οι Αλεξάντερ - Άρνολντ, Ασένθιο - Καρέρας ως αμυντικό δίδυμο και με τον Μεντί να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από περίπου έξι μήνες.

Πρόκειται για μια πειραματική άμυνα που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, με τον Καρέρας να αναλαμβάνει καθήκοντα κεντρικού αμυντικού (μια θέση που έμαθε ανά περιπτώσεις και στη Μπενφίκα, αλλά σε τριάδα). Από την άλλη ο Μεντί επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από 214 ημέρες!

Παράλληλα ο Αλόνσο δίνει βαρύτητα στα χαφ με Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Γκιουλέρ, επιλέγοντας ξανά την τετράδα στα χαφ, όπως και επανέλαβε και σε μεγάλα ματς απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Απουσιάζει ωστόσο το όνομα του Τζουντ Μπέλιγχαμ, ενώ στην επίθεση βρίσκονται τα βαρβάτα ονόματα των Βινίσιους και Μπαπέ που αναμένεται να σχηματίσουν δυάδα στην επιθετική γραμμή.

Από την άλλη στον πάγκο των Μερένγκες βρίσκονται οι τερματοφύλακες Φραν Γκονζάλεθ και Χάβι Ναβάρο, καθώς και οι Μπέλιγχαμ, Θεμπάγιος, Μπραϊμ Ντίαθ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο Γκαρθία και ο μοναδικός αναπληρωματικός αμυντικός, Φραν Γκαρθία.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Μπάπέ