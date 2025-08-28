Η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Βόλο, εκτός έδρας, ανέδειξε πως οι Πειραιώτες πήραν πάνω από 15.000 εισιτήρια για τα οποία επικράτησε ο... χαμός στη διαδικασία της διάθεσής τους.

Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός είχε αιτηθεί στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό και - με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας - πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του και το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει υπάρξει από τον κόσμο της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο κόσμος του πειραϊκού συλλόγου έδειξε ξεκάθαρα το πόσο θέλει να παρακολουθήσει από κοντά το ματς στο Βόλο, από τη στιγμή κιόλας που η πρεμιέρα με τον Asteras Aktor ήταν κεκλεισμένων των θυρών στο Καραϊσκάκη.

Στο μεταξύ όμως σχηματίστηκαν ουρές από τον κόσμο στον Βόλο για τη Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου του Ολυμπιακού αλλά και τα εισιτήρια για τον αγώνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου στη διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, λειτουργεί στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού. Οι ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00 Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 και Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00.