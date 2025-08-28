Ο Παναθηναϊκός ξεκινά στη Σαμψούντα με βασικό τον Φώτη Ιωαννίδη στην επίθεση και τον Τζούρισιτς στο αριστερό φτερό.

Ο Ρουί Βιτόρια δίνει την ευκαιρία στον ''κλεισμένο'' από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Φώτη Ιωαννίδη, να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό ως βασικός στο αποψινό παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, ποντάροντας στην ποιότητα αλλά και στην θέληση του Έλληνα φορ να προσφέρει μέχρι τέλους!

Παράλληλα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Φίλιπ Τζούρισιτς.

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ντραγκόφσκι. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Μπράουν με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Τετέ και Τζούρισιτς οι εξτρέμ, με τον Ιωαννίδη... φουνταριστό!