Σαμσουνσπόρ-Παναθηναϊκός: Βασικοί Ιωαννίδης και Τζούριστς
Ο Ρουί Βιτόρια δίνει την ευκαιρία στον ''κλεισμένο'' από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Φώτη Ιωαννίδη, να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό ως βασικός στο αποψινό παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, ποντάροντας στην ποιότητα αλλά και στην θέληση του Έλληνα φορ να προσφέρει μέχρι τέλους!
Παράλληλα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Φίλιπ Τζούρισιτς.
Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ντραγκόφσκι. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Μπράουν με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Τετέ και Τζούρισιτς οι εξτρέμ, με τον Ιωαννίδη... φουνταριστό!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.