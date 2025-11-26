Ο Αυστριακός μέσος του Ατρόμητου Πέτερ Μίχορλ μίλησε για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Στουρμ Γκρατς.

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League και οι Αυστριακοί στράφηκαν για συνέντευξη στον μοναδικό συμπατριώτη τους που παίζει στη Super League.

Ο μέσος Πέτερ Μίχορλ του Ατρόμητου τόνισε ότι η Στουρμ Γκρατς δεν έχει μα φοβηθεί κάτι από τον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι ο κόσμος του τριφυλλιού δεν «αγαπάει» το ΟΑΚΑ σε σχέση με τη Λεωφόρο.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην Kleine Zeitung με τις δηλώσεις του Μίχορλ: «Ο πρώην οργανωτής του LASK, Πέτερ Μίχορλ, γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλο της Στουρμ, τον Παναθηναϊκό, από τα χρόνια του ως παίκτης του Ατρομήτου Αθηνών.

Ο Πέτερ Μίχορλ είναι ο μοναδικός Αυστριακός που αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στη Σούπερ Λιγκ. Ο 30χρονος από τη Βιέννη φοράει τα παπούτσια του Ατρομήτου Αθηνών από το καλοκαίρι του 2024 και φέτος έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια του συλλόγου, που βρίσκεται στη δέκατη θέση της βαθμολογίας.

"Νιώθω καλά στην Αθήνα, είμαι σε φόρμα και βασικός", λέει ο Μίχορλ, ο οποίος κατέγραψε 351 επίσημα παιχνίδια με τη φανέλα του LASK. "Αν και έζησα στη Βιέννη μέχρι τα 18, σήμερα νιώθω περισσότερο Λιντσεριανός".

Ο αριστεροπόδαρος μέσος έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό πέντε φορές στην Ελλάδα, χωρίς όμως να πανηγυρίσει νίκη. Φέτος, τον Οκτώβριο, ο Ατρόμητος έχασε 0-1 στο πρωτάθλημα και 1-2 στο Κύπελλο.

"Παρότι είμαστε μικρότερος σύλλογος, ήμασταν για πάνω από 70 λεπτά η ομάδα που έκανε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει ιστορία, αλλά δεν είναι η υπερδύναμη που ήταν παλιά. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι η τριάδα κορυφής στη λίγκα", εξηγεί ο Μίχορλ.

Ο Αυστριακός μέσος βλέπει αρκετές δυνατότητες για τη Στουρμ κόντρα στους «πράσινους»:

"Η Στουρμ δεν έχει κανέναν λόγο να κρυφτεί. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες και αμυντικά δεν είναι τόσο σταθερός. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο μόνο αν η Στουρμ αφήσει τον Παναθηναϊκό να της επιβάλει το παιχνίδι του. Στην επίθεση, όμως, έχουν σίγουρα ποιότητα. Στο ένας εναντίον ενός, όπως απέναντι στον Βραζιλιάνο Τετε, είναι δύσκολο να αμυνθείς".

Όσο για την ατμόσφαιρα: «Δεν χρειάζεται να φοβάται κανένα καμίνι η Στουρμ. Οι φανατικοί φίλοι του Παναθηναϊκού δεν αγαπούν ιδιαίτερα το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου διεξάγονται τα ευρωπαϊκά ματς. Αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα".

Ο Μίχορλ λέει πως παρακολουθεί συχνά τα παιχνίδια της Στουρμ, ακόμη και στην Ευρώπη:

"Είδα τα παιχνίδια με Ρέιντζερς και Νότιγχαμ Φόρεστ. Σε αντίθεση με άλλες αυστριακές ομάδες που παίζουν φέτος στην Ευρώπη, η Στουρμ κάνει εξαιρετική δουλειά στο Europa League".

Ο παίκτης, πατέρας ενός γιου, παρακολούθησε και το πρόσφατο ματς πρωταθλήματος της Στουρμ με την πρώην ομάδα του, τη LASK.

"Αν η Στουρμ καταφέρει να παίξει για μεγαλύτερο διάστημα όπως στα πρώτα 15 λεπτά, μπορεί να πάρει πολλά ακόμη και στην Αθήνα".

Το γεγονός ότι οι επτά πρώτες ομάδες της αυστριακής Bundesliga απέχουν μόλις τέσσερις βαθμούς, το θεωρεί "πραγματικά τρελό, μένει να φανεί αν αυτό σημαίνει υψηλό επίπεδο ή το αντίθετο".

"Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι πιο τεχνικό, ενώ στην Αυστρία πιο έντονο", τονίζει ο Μίχορλ. Το συμβόλαιό του με τον Ατρόμητο λήγει στο τέλος της σεζόν: "Δεν είμαι αρνητικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Αυστρία, αν υπάρξει κάποια πρόταση"».