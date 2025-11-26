Ο Πέδρο Τσιριβέγια συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την Στουρμ. Μέσα Κώτσιρας, Καλάμπρια αλλά και οι νεαροί Τερζής και Γείτονας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς συμπεριλήφθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του αλλά ''όχι εύκολο'' και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή το αν θα ξεκινήσει τον Ισπανό στο αρχικό σχήμα.

Στην αποστολή για πρώτη φορά και οι νεαροί Τερζής και Γείτονας από την ακαδημία ενώ όπως αναμενόταν διατηρήθηκε στην λίστα ο Πάντοβιτς.

Η αποστολή:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

