ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν από τους «βυσσινί» οι Μωραΐτης, Παναγιωτίδης και Δούμτσης

Τρεις αποχωρήσεις για την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν πως λύθηκε η συνεργασία με τους Παναγιώτη Παναγιωτίδη, Παναγιώτη Μωραΐτη και Γιώργο Δούμτση.

Εκτός από τις μεταγραφές που το φετινό καλοκαίρι ήταν πολλές και ποιοτικές, στην ΑΕΛ Novibet προχώρησαν και σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Οι τελευταίες είναι αυτές των Παναγιώτη Παναγιωτίδη, Παναγιώτη Μωραΐτη και Γιώργου Δούμτση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Παναγιωτίδη, Παναγιώτη Μωραΐτη και Γιώργο Δούμτση.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στην ομάδα μας και την αδιαμφισβήτητη συμμετοχή τους στη μεγάλη και αήττητη προσπάθεια ανόδου της ΑΕΛ Novibet στην Super League.

Τους ευχόμαστε υγεία στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική τους καριέρα».