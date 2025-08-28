Αγγλικές πηγές παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό ως έναν έντονα ενδιαφερόμενο για τον Αφρικανό αλλά και διεθνή στόπερ, Μοχάμεντ Σαλίσου, που ανήκει στη Μονακό.

New entry για τα μεταγραφικά στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Σαλίσου, στόπερ από τη Γκάνα πο ανήκει στη Μονακό.

Με ύψος 1.88 μέτρα ο 26χρονος Σαλίσου είναι αριστεροπόδαρος. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Εντ Άαρονς του Guardian τον διεκδικούν οι Κρίσταλ Πάλας και Ολυμπιακός και οι Ερυθρόλευκοι εμφανίζονται να έχουν κάνει ήδη επαφές για την απόκτησή του. Ο Μοχάμεντ Σαλίσου δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο και είναι διεθνής με τη χώρα του. Ο Σαλίσου έχει 80 συμμετοχές στη Σαουθάμπτον με 1 γκολ και 1 ασίστ και 37 στη Μονακό με 3 γκολ και 1 ασίστ.



