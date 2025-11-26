Πάνω από δυο ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης επικράτει χάος στην παραλιακή και στους δρόμους κοντά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους γύρω από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πάνω από δύο ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από πολύ νωρίς επικρατεί χάος στην παραλιακή και στους γύρω δρόμους του φαληρικού γηπέδου, με τη μετακίνηση προς το γήπεδο να είναι... εφιάλτης. Μάλιστα τη δύσκολη κατάσταση ήρθε να... επιβαρύνει μια σύγκρουση οχημάτων στην Ποσειδώνος, λόγω της οποίας έκλεισε η αριστερή λωρίδα.

Αξιοσημείωτο πως η κίνηση στην κάθοδο ξεκινάει από το ύψος της Λυκόβρυσης. Όπως είναι προφανές, λόγω της κατάστασης φαντάζει προτιμότερη επιλογή η μετακίνηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τα Μέσα για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Θυμίζουμε πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο για το μεγάλο «ραντεβού» με τη Βασίλισσα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Mετά από τέσσερις αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι στην 32η θέση με 2 βαθμούς, ενώ οι Μερένγκες είναι στην 9η θέση, με 9 βαθμούς και προέρχονται από την ήττα από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».