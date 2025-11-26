Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το κανάλι που θα δείξει τον τελικό του Super Cup
Το Super Cup Ελλάδας επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια και ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το MEGA. Η ΕΠΟ ολοκληρώνει την Πέμπτη (27/11) την έγκριση της προκήρυξης, με το κανάλι να είναι το μοναδικό που κατέθεσε επίσημη προσφορά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Ο αγώνας ορίζεται για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, εκεί όπου ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να πάρει… άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τον περασμένο Μάιο. Για τον Ολυμπιακό, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να μπει στη νέα χρονιά με έναν τίτλο και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στις εγχώριες διοργανώσεις.
Το Super Cup σηματοδοτεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26 και ταυτόχρονα την επαναφορά ενός θεσμού που έλειψε για σχεδόν δύο δεκαετίες, προσφέροντας ήδη έναν δυνατό «πρόλογο» στο νέο έτος.
