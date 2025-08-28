«Στο ποσοστό κολλάει το deal Σπόρτινγκ-Παναθηναϊκού για τον Ιωαννίδη», λένε στην Πορτογαλία

Τι αναφέρουν οι εφημερίδες στην Πορτογαλία σχετικά με τις επαφές της Σπόρτινγκ με τον Παναθηναϊκό για τον Ιωαννίδη.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία σχετικά με τις επαφές της Σπόρτινγκ Λισαβώνας με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι κανονικά με την αποστολή του «τριφυλλιού» στην Τουρκία για την ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

Η A' Bola στο πρωτοσέλιδο της, αναφέρει πως το όλο θέμα της απόκτησης του Έλληνα επιθετικού αυτή τη στιγμή κολλάει στο ποσοστό μεταπώλησεις που ζητάει ο Παναθηναϊκός, αφήνοντας να εννοηθεί πως όλες οι άλλες λεπτομέρειες του deal είναι κοντά προς την διευθέτηση.

Την ίδια ώρα, η Record λέει πως «Ο Ιωαννίδης είναι πιο κοντά», βγάζοντας μία σιγουριά πως η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα επιτευχθεί.

Πάντως αξίζει να σημειώσουμε, πως ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρος πως δεν πρόκειται να δώσει την συγκατάθεσή του για την παραχώρηση του παίκτη, αν η πρόταση της Σπόρτινγκ, δεν φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τι γίνεται με Χάντερ

Από εκεί και πέρα, σημαντικές εξελίξεις στην όλη υπόθεση θα παίξει και το θέμα του Χάντερ, με την μεταγραφή του στην Μίλαν να έχει ναυαγήσει.

Σύμφωνα με την Record, πρώτο φαβορί για την απόκτησή του είναι πλέον η Ρεν.