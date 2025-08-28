Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/8) στο Gazzetta
Οι ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς και η πιθανή απόκτηση του Ταρεμί από τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Νύχτα της φωτιάς» με τις ρεβάνς ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Livesport: «Τριφυλλάρα, ΠΑΟΚάρα, ΑΕΚάρα, μπορείς... μπορείς να προκριθείς!»
Φως των σπορ: «Στροφή σε Ταρεμί» ο Ολυμπιακός, «Πρώτο βήμα η Ιταλία...» για την Εθνική ομάδα μπάσκετ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ο mr 202 γκολ και 101 ασίστ» Ταρεμί για τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Τώρα, τώρα, τώρα!» είναι η ώρα για την ΑΕΚ.
