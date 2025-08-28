Οι ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς και η πιθανή απόκτηση του Ταρεμί από τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Νύχτα της φωτιάς» με τις ρεβάνς ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Livesport: «Τριφυλλάρα, ΠΑΟΚάρα, ΑΕΚάρα, μπορείς... μπορείς να προκριθείς!»

Φως των σπορ: «Στροφή σε Ταρεμί» ο Ολυμπιακός, «Πρώτο βήμα η Ιταλία...» για την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ο mr 202 γκολ και 101 ασίστ» Ταρεμί για τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Τώρα, τώρα, τώρα!» είναι η ώρα για την ΑΕΚ.