Αν και αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, ο Νεϊμάρ προτίθεται να αγωνιστεί στα εναπομείναντα ματς της Σάντος, ούτως ώστε να τη διατηρήσει στη μεγάλη κατηγορία.

Έχει επικριθεί πολύ για τις επιλογές του, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό οδήγησαν την καριέρα του σε κατιούσα πορεία. Ωστόσο, η αγάπη του για το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και ο Νεϊμάρ πρόκειται να κάνει μια μεγάλη θυσία!

Με το Μουντιάλ του 2026 στον ορίζοντα και τον ίδιο να μην έχει «κλεισμένη» θέση στο ρόστερ του Κάρλο Αντσελότι, ο Βραζιλιάνος, αν και τραυματίας, θέλει βάσει των ρεπορτάζ να αγωνιστεί και να σώσει τη Σάντος από τον υποβιβασμό!

Τα μίντια της χώρας του καφέ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, το οποίο κανονικά τον θέτει νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του 2025, ο 33χρονος δεν θέλει να ακούσει τους γιατρούς.

Ο «Νέι» εθεάθη να προπονείται κανονικά με προστατευτικό στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς επιθυμία του είναι να βοηθήσει τη Σάντος, στη μάχη που πρόκειται να δώσει για να μείνει στη μεγάλη κατηγορία της χώρας. Απομένουν τρία ακόμη παιχνίδια μέχρι το φινάλε του Brasileirao, και ο σύλλογος που τον ανέδειξε, βρίσκεται οριακά κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στο -1 από θέση σωτηρίας.