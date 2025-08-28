Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ξεχάσει τον Χιλ
Στα 24 του χρόνια ο Ισπανός μεσοεπιθετικός που ανήκει στην Τότεναμ δεν άφησε ποτέ αδιάφορο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρά τις δεδομένες δυσκολίες της περίπτωσής του. Στα 24 του χρόνια ο διεθνής εξτρέμ δεν έφυγε ποτέ από την ατζέντα του Βάσκου τεχνικού και όσο δεν κλείνει άλλος εξτρέμ στους Πειραιώτες τόσο θα παραμένει... ζωντανό το θέμα του.
Ο δε Χιλ παρότι αρχικά έδειχνε αποφασισμένος να παίξει ξανά στην Ισπανία δείχνει να έχει αλλάξει στάση. Και ενδεχομένως και η διάθεση του παίκτη αλλά και μία πιθανή αλλαγή δεδομένων επί της ενίσχυσης της θέσης αυτής για τον Ολυμπιακό μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις ως προς το συγκεκριμένο μέτωπο. Να μην ξεχνάμε πως όσο προχωράμε προς τα τέλη Αυγούστου τα τελευταία 24ωρα θα είναι... καυτά και για προσθήκες αλλά για άλλες πιθανές αποχωρήσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.