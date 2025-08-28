Ο Ισπανός διεθνής winger της Τότεναμ παραμένει πολύ ψηλά στην ατζέντα του Βάσκου προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.

Στα 24 του χρόνια ο Ισπανός μεσοεπιθετικός που ανήκει στην Τότεναμ δεν άφησε ποτέ αδιάφορο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρά τις δεδομένες δυσκολίες της περίπτωσής του. Στα 24 του χρόνια ο διεθνής εξτρέμ δεν έφυγε ποτέ από την ατζέντα του Βάσκου τεχνικού και όσο δεν κλείνει άλλος εξτρέμ στους Πειραιώτες τόσο θα παραμένει... ζωντανό το θέμα του.