Ο Ολυμπιακός θα μάθει σήμερα Πέμπτη (στις 19.00) τους αντιπάλους του στη League Phase της τοπ ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, αυτής του Champions League.

Επιστροφή στα αστέρια του Champions League για τον Ολυμπιακό . Σε μία διοργάνωση που θα έχει φυσικά άλλο format αλλά ως θεσμό τον ξέρει πολύ καλά ο πειραϊκός σύλλογος. Στις 19.00 (το απόγευμα της Πέμπτης) θα μάθει τους αντπάλους του στη League Phase του θεσμού του Champions League.

Τηλεοπτικά η κάλυψη της κλήρωσης θα γίνει από την COSMOTE SPORTS TV 1 αλλά και το Mega News. Στην κλήρωση θα παραστεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναμένεται να εκπροσωπήσουν τον Ολυμπιακό τόσο ο Κριστιάν Καρεμπέ όσο και ο Κώστας Βερνίκος ενώ είναι πιθανό να βρεθούν εκεί και άλλα στελέχη της πειραϊκής ΠΑΕ.