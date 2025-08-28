Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την κλήρωση της League Phase του Champions League την Πέμπτη
Επιστροφή στα αστέρια του Champions League για τον Ολυμπιακό. Σε μία διοργάνωση που θα έχει φυσικά άλλο format αλλά ως θεσμό τον ξέρει πολύ καλά ο πειραϊκός σύλλογος. Στις 19.00 (το απόγευμα της Πέμπτης) θα μάθει τους αντπάλους του στη League Phase του θεσμού του Champions League.
Τηλεοπτικά η κάλυψη της κλήρωσης θα γίνει από την COSMOTE SPORTS TV 1 αλλά και το Mega News. Στην κλήρωση θα παραστεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναμένεται να εκπροσωπήσουν τον Ολυμπιακό τόσο ο Κριστιάν Καρεμπέ όσο και ο Κώστας Βερνίκος ενώ είναι πιθανό να βρεθούν εκεί και άλλα στελέχη της πειραϊκής ΠΑΕ.
