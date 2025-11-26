Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Η μεγάλη μέρα έφτασε! Απόψε (26/11) στο Φάληρο θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο -μέχρι το επόμενο- ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη «βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League, θέλοντας μαζί με τον κόσμο του να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στα... αστέρια του Τσάμπι Αλόνσο.
Η αναμέτρηση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε ζωντανά τόσο μέσω του MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.