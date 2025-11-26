Δείτε την ώρα και τα κανάλια μετάδοσης για το αποψινό (26/11) ιστορικό παιχνίδι των Πειραιωτών απέναντι στη «βασίλισσα».

Η μεγάλη μέρα έφτασε! Απόψε (26/11) στο Φάληρο θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο -μέχρι το επόμενο- ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη «βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League, θέλοντας μαζί με τον κόσμο του να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στα... αστέρια του Τσάμπι Αλόνσο.

Η αναμέτρηση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε ζωντανά τόσο μέσω του MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.