Ο Κώστας Γαλανόπουλος είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρύσιο καθώς έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Λίγο μετά τις υπογραφές στο διετές συμβόλαιο συνεργασίας και το αίσιο τέλος μιας υπόθεσης η οποία χρονολογούταν από τον περασμένο Γενάρη – όταν έγινε η πρώτη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών – ο Κώστας Γαλανόπουλος βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρύσιο για την πρώτη του προπόνηση. Εκεί συνάντησε νέα πρόσωπα όπως και αντίστοιχα με τα οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν όπως είναι ο προπονητής Μαρίνος Ουζουνίδης αλλά και ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Πέραν της εικόνας που σχηματίζουν τα αποτελέσματα των εργομετρικών εξετάσεων και τα οποία προφανέστατα θα ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα προπόνησης του έμπειρου ποδοσφαιριστή στις επόμενες ημέρες, ο Μαρίνος Ουζουνίδης θέλει να αξιολογήσει την κατάστασή του και φυσικά δεν τον υπολογίζει για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Στόχος του έμπειρου τεχνικού είναι να καλυφθεί η απόσταση που χωρίζει τον 27χρονο μέσο από τους υπόλοιπους στις επόμενες 7-10 ημέρες και με σκοπό να τεθεί στη διάθεσή του μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος.



