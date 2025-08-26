Σύμφωνα με την Α Bola, η Σπόρτινγκ έχει ήδη ρωτήσει τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς να έχει κάνει προσφορά στον Δικέφαλο του Βορρά για τον 22χρονο διεθνή.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στη λίστα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα πορτογαλικά Μέσα. Ο Έλληνας μέσος του ΠΑΟΚ εξετάζεται από τα Λιοντάρια ως μία συμφέρουσα λύση σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Γερεμάι Ερνάντεθ, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο τους στόχο.

Η A Bola με νέο της δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι υπήρξε επαφή ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον 22χρονο διεθνή, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από πλευράς Σπόρτινγκ για την απόκτησή του.

Η ίδια πηγή μάλιστα αναφέρει ότι η υπόθεση του Κωνσταντέλια είναι ιδιαίτερα δύσκολη, κάτι το οποίο γνωρίζουν οι ιθύνοντες του συλλόγου. Έχουν διαπιστώσει ότι ο νεαρός παίκτης αποτελεί ενα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ και ξέρουν ότι οι πιθανότητες να τον αποχωριστούν οι Θεσσαλονικείς είναι ελάχιστες, ιδιαίτερα μετά το «όχι» στη Στουτγκάρδη που επιχείρησε να τον κάνει δικό της αυτό το καλοκαίρι.