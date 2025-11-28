Εμφύλιος στο Europa League: Μπορούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να παίξουν μαζί;

Το υπαρκτό σενάριο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να συναντηθούν μετά την League Phase του Europa League.

Ευρωπαϊκός εμφύλιος ελληνικών ομάδων... Πριν από μερικά χρόνια, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Το 2024 συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες να συμβεί στο Conference League με την πορεία που είχαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ενώ πλέον έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται και φέτος στο Europa League για τον «δικέφαλο» και τον Παναθηναϊκό. Όχι όμως σε τόσο προχωρημένη φάση της διοργάνωσης, αλλά στα Play Offs.

Αυτό τουλάχιστον βγάζει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, υπολογίζοντας το πρόγραμμα των δύο ομάδων, τους βαθμούς που υπολογίζει οτι θα συγκεντρώσουν και φυσικά την θέση την οποία μπορούν να τερματίσουν.

Οι πιθανότητες για Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Μετά λοιπόν και την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής στην διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της Στουρμ Γκρατς βρίσκεται στην 14η θέση με 9 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Μπραν είναι 17ος με 8.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν (11-2) 12

2. Μίντιλαντ (12-5) 12

3. Άστον Βίλα (8-3) 12

4. Φράιμπουργκ (8-3) 11

5. Μπέτις (8-3) 11

6. Φερεντσβάρος (9-5) 11

7. Μπράγκα (9-5) 10

8. Πόρτο (7-4) 10

----------------------------

9. Γκενκ (7-5) 10

10. Θέλτα (11-7) 9

11. Λιλ (10-6) 9

12. Στουτγκάρδη (8-4) 9

13. Πλζεν (6-2) 9

14. Παναθηναϊκός (9-7) 9

15. Ρόμα (7-5) 9

16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8

----------------------------

17. ΠΑΟΚ (10-7) 8

18. Μπολόνια (7-4) 8

19. Μπραν (6-3) 8

20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8

21. Σέλτικ (7-8) 7

22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7

23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7

24. Βασιλεία (7-7) 6

-----------------------------

25. Λουντογκόρετς (8-11) 6

26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6

28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4

29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3

30. Φέγενορντ (4-9) 3

31. FCSB (3-8) 3

32. Ουτρέχτη (2-7) 1

33. Ρέιντζερς (2-9) 1

34. Μάλμε (2-10) 1

35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1

36. Νις (4-12) 0

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση που έκανε το FMD, στην παρούσα φάση και με τα δεδομένα βαθμολογικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι ο τρίτος πιο πιθανός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό στην φάση των Play Offs του Europa League.

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Βικτόρια Πλζεν: 7% Φενέρμπαχτσε: 5,9% ΠΑΟΚ: 5,7% Μπράγκα: 5,3% Γκενκ: 5,2%

Από την πλευρά του «δικεφάλου» τώρα, αλλάζουν κάπως τα πράγματα, καθώς οι «πράσινοι» είναι ο 4ος πιθανότερος αντίπαλος.

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ