Η διαφαινόμενη μεταγραφή του Μάντσα στον Ολυμπιακό κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Σφήνα ΠΑΟ» για Ντέσερς, «Κλειδώνει...» του Μαντσα στον Ολυμπιακό.

Livesport: «5 εκατ. για Ταμπόρδα» δίνει ο Παναθηναϊκός

Φως των σπορ: «Στην Κύπρο για ''μάχες'» η Εθνική Ελλάδος, «Έτοιμος ο Μάντσα» για Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Φαίρνει Μάντσα!» ο Ολυμπιακός και «Φαίνεται λευκός καπνός και για Αντίνο!»

Ώρα των σπορ: «Καμίνι για την πρόκριση!» η OPAP Arena.