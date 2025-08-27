Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (27/8) στο Gazzetta
Η διαφαινόμενη μεταγραφή του Μάντσα στον Ολυμπιακό κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Σφήνα ΠΑΟ» για Ντέσερς, «Κλειδώνει...» του Μαντσα στον Ολυμπιακό.
Livesport: «5 εκατ. για Ταμπόρδα» δίνει ο Παναθηναϊκός
Φως των σπορ: «Στην Κύπρο για ''μάχες'» η Εθνική Ελλάδος, «Έτοιμος ο Μάντσα» για Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Φαίρνει Μάντσα!» ο Ολυμπιακός και «Φαίνεται λευκός καπνός και για Αντίνο!»
Ώρα των σπορ: «Καμίνι για την πρόκριση!» η OPAP Arena.
