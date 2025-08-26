Ο Λούκα Γιόβιτς ανεβάζει ρυθμούς στις προπονήσεις της ΑΕΚ ενόψει Άντερλεχτ, ενώ καλά νέα έρχονται από τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει απολύτως κανονικά στις προπονήσεις επιστρέφοντας γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) στην OPAP Arena για την πρόκρισή της στη League Phase του Conference League κόντρα στην Άντερλεχτ. Το ενδιαφέρον πέφτει στα προβλήματα που είχαν μαζευτεί τελευταία καθώς μετά τους Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς που είχαν χάσει την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο πρωτάθλημα, από το ματς της πρεμιέρας η νέα απώλεια είχε να κάνει με τον Ζίνι, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε.

Ο Γιόβιτς δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες κάνοντας συντηρητικό πρόγραμμα, με το ιατρικό επιτελείο να κάνει μια διαχείριση με την περίπτωσή του. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Σέρβος φορ δεν ήταν διαθέσιμος την Κυριακή. Ο Γιόβιτς ανεβάζει ρυθμούς στα Σπάτα με στόχο ο Νίκολιτς να τον έχει διαθέσιμο τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ όσον αφορά τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι θα πρέπει να περιμένουμε νεότερα.

Από εκεί και πέρα καλά νέα έρχονται και από τον Καλοσκάμη, ο οποίος στην προετοιμασία στην Ολλανδία είχε υποστεί κάταγμα κλείδας. Ο νεαρός μέσος της ΑΕΚ συμμετέχει πλέον σε μέρος του κανονικού προγράμματος που δεν απαιτεί επαφές και από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα θα μπει κανονικά σε όλο το πρόγραμμα. Κάτι που σημαίνει ότι επιστρέφει γρηγορότερα από το αναμενόμενο καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις τον ήθελαν να γυρίζει τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη.

Θυμίζουμε ότι μια δεδομένη απουσία για τον Νίκολιτς ενόψει Άντερλεχτ είναι αυτή του Μάνταλου, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ενώ ο τραυματίας Περέιρα, ο Μαρσιάλ (του οποίου οι ενοχλήσεις παρέμεναν) και ο Οντουμπάτζο είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ με απογευματινή προπόνηση στα Σπάτα την Τετάρτη (19:00), ενώ νωρίτερα στις 14:00 στην OPAP Arena ο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.