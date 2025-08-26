Οι απουσίες και οι αμφίβολοι λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν περιορίζουν το εύρος των επιλογών του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ έχει «τελικό» μέσα στον Αύγουστο. Γιατί τέτοιο χαρακτήρα έχει η αναμέτρηση που έρχεται την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών. Η Ένωση μετά τις δύο προκρίσεις έχει μπροστά της μια τεράστια τελευταία πρόκληση. Να πάρει τη νίκη, να κάνει 3/3 προκρίσεις και να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος για τους κιτρινόμαυρους το φετινό καλοκαίρι και επιβάλλεται να τον πετύχουν.

Τα προβλήματα περιορίζουν τις λύσεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει, ωστόσο, να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Μετά τους Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς που έμειναν εκτός με τον Πανσερραϊκό, ζήτημα υπάρχει και με τον Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του είχε πει ότι ευελπιστεί έναν με δύο να μπορεί να έχει διαθέσιμους και μένει να φανεί ποιος ή ποιοι από αυτούς θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Κάτι που αν γίνει πράξη, πιθανότατα θα είναι στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα υπάρχει η δεδομένη απουσία του Μάνταλου, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο τέλος της αναμέτρησης στο Lotto Park, ενώ θυμίζουμε πως ο τραυματίας Περέιρα και οι Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και ο επίσης τραυματίας εδώ και καιρό Καλοσκάμης. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Νίκολιτς έχει περιορισμένες επιλογές αριθμητικά για την ενδεκάδα της ρεβάνς, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει ένα δίλημμα στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Πένραϊς να διεκδικεί τη θέση με τον Πήλιο, καθώς οι Στρακόσα στην εστία και οι Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα είναι οι άλλοι της άμυνας.

Η λογική λέει πως ο Νίκολιτς θα διατηρήσει σχηματισμό με ακραίους, με τον Κουτέσα αριστερά και τον Ελίασον δεξιά να αναμένεται να βρεθούν στις δύο πτέρυγες σε αυτήν την περίπτωση. Στον άξονα Πινέδα και Μαρίν έχουν το προβάδισμα, με τον Κοϊτά μαζί με τον Πιερό στην επίθεση, ενώ μια άλλη σκέψη θα μπορούσε να ήταν η παρουσία του Λιούμπισιτς δίπλα στον Πινέδα, με τον Μαρίν να μεταφέρεται πιο μπροστά σε ένα πιο «σφιχτό» σχήμα στο κέντρο.

Κατάμεστη αναμένεται η OPAP Arena, εξαντλούνται τα εισιτήρια

Σημαντικό ρόλο για την ΑΕΚ θα παίξει και η δύναμη της έδρας. Η OPAP Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη το βράδυ της Πέμπτης καθώς τα εισιτήρια εξαντλούνται. Η στήριξη του κόσμου της Ένωσης θα είναι καταλυτική για να σπρώξει τους κιτρινόμαυρους προς την πρόκριση, όπως τόνισε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Όσον αφορά την Άντερλεχτ, δεν αναμένεται να έχει πολλούς οπαδούς στο πλευρό της με τους Βέλγους να κάνουν λόγο για παρουσία περίπου 250 φίλων των «μωβ» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο στρατόπεδο της βελγικής ομάδας ο Τόργκαν Αζάρ προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος, ενώ μένει να φανεί αν με την αποστολή ταξιδέψει και ο Εντιαγέ, ο οποίος ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου αδελφού του. Όσο για τον Σίμιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ήταν εξαιρετικά αμφίβολος, έχοντας χάσει με τραυματισμό το πρώτο ματς στις Βρυξέλλες.