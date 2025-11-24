Το βίντεο που ανέβασε ο Ζίνι με όλες τις εντυπωσιακές ενέργειές του στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και το μήνυμα που έστειλε για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του.

Ο Ζίνι επανήλθε μετά από δύο μήνες από τον μυϊκό τραυματισμό που τον είχε θέσει νοκ άουτ και ήταν ο MVP της νίκης επί του Άρη, σκοράροντας το γκολ στο 77' που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ.

Η επιστροφή του στην επίθεση επανέφερε στοιχεία που έλειπαν από τους κιτρινόμαυρους στη γραμμή κρούσης, όπως η ταχύτητα, η έκρηξη, η δύναμη και η συνεχής κίνηση, όντας εντυπωσιακός.

Ο Ζίνι πλαισίωσε τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και έδειξε γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς περίμενε πως και πως να τον έχει ξανά διαθέσιμο προκειμένου να παίζει με δύο φορ, με τον Σέρβο τεχνικό να τον επαναφέρει και στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως αναμενόταν, ενόψει της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα.

Ο 23χρονος Ανγκολέζος φορ μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στον Άρη ανέβασε ένα βίντεο με όλες τις εντυπωσιακές του ενέργειες μέσα στο παιχνίδι ταλαιπωρώντας την αντίπαλη άμυνα και φυσικά με το γκολ που σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από τη γλυκιά σέντρα του Μάνταλου, το οποίο έδωσε και τη λύση στην Ένωση.

Το δυναμικό come back του Ζίνι ενθουσίασε και τον ίδιο, κάτι που φάνηκε και στο ξέσπασμα στον πανηγυρισμό του, αλλά και στο μήνυμα που έστειλε μέσα από το βίντεο που ανέβασε γράφοντας: «Χαρούμενος που έχω επιστρέψει και σερφάρω στα κύματα της OPAP Arena».