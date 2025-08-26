Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού είναι ο 26χρονος Ολλανδοσουριναμέζος εξτρέμ Τσε Νούνελι, ο οποίος την Τετάρτη αναμένεται να υπογράψει στα «λιοντάρια».

Στην απόκτηση του Τσε Νούνελι προχωράει ο Πανσερραϊκός, με την ομάδα των Σερρών να φτάνει σε συμφωνία με τον 26χρονο Ολλανδοσουριναμέζο εξτρέμ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Χέρενφεν.

Ο Νούνελι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού και την Τετάρτη αναμένεται να υπογράψει ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του στην ομάδα των Σερρών.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος μετά την Άλμερε και τις ακαδημίες της Ουτρέχτης, είχε ενταχθεί στις ακαδημίες του Άγιαξ, φτάνοντας μέχρι την Κ21 του Αίαντα. Από εκεί υπέγραψε στη Βίλεμ για να ακολουθήσει η Χέρενφεν στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τη σεζόν που μας πέρασε κατά την οποία πραγματοποίησε 18 συμμετοχές έχοντας δύο ασίστ.

Ο Νούνελι αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ έχει φτάσει μέχρι την Κ20 της Εθνικής Ολλανδίας στο παρελθόν πραγματοποιώντας 12 συμμετοχές.