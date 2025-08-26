ΠΑΟΚ: Ο Βιεϊρίνια παρέδωσε τη φανέλα με το νούμερο «20» στον Ζαφείρη (vid)
Η μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι γεγονός με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανακοινώνει τον 23χρονο Έλληνα διεθνή μέσο, του οποίου η απόκτηση δημιούργησε τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων των ασπρόμαυρων.
Ο ΠΑΟΚ μετά το βίντεο της παρουσίασης με τον Ζαφείρη Μελά, ανέβασε ακόμα ένα εξαιρετικό βίντεο στα social media για τη φανέλα με το νούμερο «20» την οποία θα φοράει ο Ζαφείρης.
Ο Βιεϊρίνια που μέχρι πρότινος τη φορούσε έως ότου να αποσυρθεί από την ενεργό δράση φαίνεται να τυπώνει τη φανέλα του Έλληνα μέσου και να του την παραδίδει καλωσορίζοντας τον στον ΠΑΟΚ.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης Μελάς παρουσίασε τον Ζαφείρη στον κόσμο του «δικεφάλου του βορρά» (vid)
«Η κληρονομιά συνεχίζεται», αναφέρουν στο βίντεο οι ασπρόμαυροι.
The legacy continues... 🦅⚫️⚪️2⃣0⃣#Zafeiris20 #PAOK #OurWay #transfers #Vieirinha pic.twitter.com/dgy7kvANpC— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς, ο παίκτης είχε δάκρυα στα μάτια, δεν μπορούσε να παίξει»
- Αλλάζει από φέτος η κλήρωση του Europa και του Conference League: Αναλυτικά η διαδικασία
- ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης Μελάς παρουσίασε τον Ζαφείρη στον κόσμο του «δικεφάλου του βορρά» (vid)