Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη και ανέβασε ένα εξαιρετικό βίντεο με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να παραδίδει τη φανέλα με το νούμερο «20» στον 23χρονο Έλληνα μέσο.

Η μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι γεγονός με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανακοινώνει τον 23χρονο Έλληνα διεθνή μέσο, του οποίου η απόκτηση δημιούργησε τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων των ασπρόμαυρων.

Ο ΠΑΟΚ μετά το βίντεο της παρουσίασης με τον Ζαφείρη Μελά, ανέβασε ακόμα ένα εξαιρετικό βίντεο στα social media για τη φανέλα με το νούμερο «20» την οποία θα φοράει ο Ζαφείρης.

Ο Βιεϊρίνια που μέχρι πρότινος τη φορούσε έως ότου να αποσυρθεί από την ενεργό δράση φαίνεται να τυπώνει τη φανέλα του Έλληνα μέσου και να του την παραδίδει καλωσορίζοντας τον στον ΠΑΟΚ.

«Η κληρονομιά συνεχίζεται», αναφέρουν στο βίντεο οι ασπρόμαυροι.