ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης Μελάς παρουσίασε τον Ζαφείρη στον κόσμο του «δικεφάλου του βορρά» (vid)
Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι πλέον με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ όντας πια η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Οι άνθρωποι του «δικεφάλου του βορρά», που είναι γνωστοί για τα έξυπνα βιντεάκια τους στις παρουσιάσεις των μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας, δεν θα μπορούσαν να μην δώσουν... ρέστα και στην ιδιαίτερη αυτή πέρισταση.
Στο βίντεο της ανακοίνωσης του νεαρού κεντρικού μέσου εμφανίστηκε ο γνωστός, για τα... ασπρόμαυρα αισθήματά του, λαϊκός τραγουδιστής, Ζαφείρης Μελάς, ο οποίος παρουσίασε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή στον κόσμο της ομάδας.
Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ
Sometimes, dreams come true!— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
Welcome home⚪️⚫️#ZafeirisIsHere 🦅#PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/EaTy7wHIrt
