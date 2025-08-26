Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ετοιμάσει ένα βίντεο... έπος για την ανακοίνωση του Χρήστου Ζαφείρη, με τον λαϊκό τραγουδιστή Ζαφείρη Μελά να είναι εκείνος που έκανε την ανακοίνωση στον κόσμο της ομάδας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι πλέον με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ όντας πια η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Οι άνθρωποι του «δικεφάλου του βορρά», που είναι γνωστοί για τα έξυπνα βιντεάκια τους στις παρουσιάσεις των μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας, δεν θα μπορούσαν να μην δώσουν... ρέστα και στην ιδιαίτερη αυτή πέρισταση.

Στο βίντεο της ανακοίνωσης του νεαρού κεντρικού μέσου εμφανίστηκε ο γνωστός, για τα... ασπρόμαυρα αισθήματά του, λαϊκός τραγουδιστής, Ζαφείρης Μελάς, ο οποίος παρουσίασε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή στον κόσμο της ομάδας.