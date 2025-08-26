Ο Γεράσιμος Μήτογλου έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ρωσικής ομάδας και αυτή είναι η Σότσι, η οποία ως τώρα πάντως δεν έχει καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ.

Από τους παίκτες που βρίσκονται εκτός πλάνων στην ΑΕΚ, μόνο ο Γεράσιμος Μήτογλου δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει λύση για να αποχωρήσει. Τελευταία, ωστόσο, ο 25χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ρωσικής ομάδας.

Αυτή, όπως αποκάλυψαν στη Ρωσία και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, είναι η Σότσι, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Σότσι δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάποιο ικανοποιητικό ποσό για την απόκτηση του Μήτογλου, για τον οποίο πάντως ενδιαφέρεται σοβαρά.

Η Σότσι δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν στο ρωσικό πρωτάθλημα μετρώντας πέντε ήττες και μια ισοπαλία στις έξι πρώτες αγωνιστικές και είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο. Ο Έλληνας στόπερ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε προσελκύσει ενδιαφέρον και από την Τουρκία και συγκεκριμένα από τη Σάμσουνσπορ, η οποία ωστόσο επιθυμούσε να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.