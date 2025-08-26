Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει τις τελικές του κινήσεις - συζητήσεις για τον Βραζιλιάνο στόπερ και τον Αργεντίνο εξτρέμ.

Είναι δύο ονόματα που γράφονται κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό . Δύο παίκτες που για σημαντικό διάστημα έχουν μονοπωλήσει την επικαιρότητά του ως προς τα μεταγραφικά. Από τη μία είναι ο Γκουστάβο Μάνσα, που η Φορταλέζα έχει αλλάξει τόσες φορές στάση ενώ ο νεαρός στόπερ είναι σύμφωνος στο να πιάσει Λιμάνι. Από την άλλη είναι ο Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ με την επίσης ιδιαίτερη στάση των Αργεντίνων. Ο δε Αντίνο είναι και αυτός θετικός στο να κλείσει στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους έχοντας κάνει τις τελικές τους επαφές και κινήσεις φαίνεται πως έχουν μία συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά δεν βγάζουν τίποτα προς τα έξω διότι αυτές οι υποθέσεις έχουν τραβήξει αρκετά και εκεί που έδειχναν να κλείνουν αυτό δεν συνέβαινε εν τέλει. Τα χρονικά περιθώρια από την άλλη έχουν στενέψει λόγω της προθεσμίας για την ευρωπαϊκή λίστα ως προς τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε η αναμονή των Πειραιωτών δεν γίνεται να είναι μεγάλη.