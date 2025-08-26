ΠΑΟΚ: Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο Γιάννης Τσιφούτης
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, επιβραβεύοντας την πρόοδο των νεαρών ταλέντων του. O Γιάννης Τσιφούτης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του «Δικέφαλου του Βορρά» που έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028.
Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την κίνηση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία του συλλόγου για την ανάδειξη και την στήριξη των παιδιών που προέρχονται από τα «σπλάχνα» του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Συμβόλαιο τριετίας στον Γιάννη Τσιφούτη Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Γιάννη Τσιφούτη δίνει ο ΠΑΟΚ, πιστός στο πλάνο αξιοποίησης και επιβράβευσης των νεαρών που εκπαιδεύει στο PAOK Academy.
Ο γεννημένος του 2007 μεσοεπιθετικός υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Τσιφούτης ανήκει στον ΠΑΟΚ από το 2020, ήρθε από την ΑΟ Μυκόνου, στέφθηκε πρωταθλητής με την Κ17 και Κυπελλούχος Super League με την Κ19. Από τη σεζόν 2025-26 είναι μέλος του ΠΑΟΚ Β.»
