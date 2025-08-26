Stoiximan Superleague: Κλήθηκε σε απολογία ο Άρης για το ματς με τον Βόλο

Stoiximan Superleague: Κλήθηκε σε απολογία ο Άρης για το ματς με τον Βόλο

Κλήθηκε σε απολογία ο Άρης για το ματς με τον Βόλο

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος κάλεσε σε απολογία τον Άρη για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Βόλο.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague κάλεσε σε απολογία τον Άρη για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Βόλο, με τους «κίτρινους» να είναι η μοναδική ομάδα που είχαν τέτοια «μπλεξίματα» από τα ματς της 1ης αγωνιστικής.

Η απολογία αυτή θα λάβει χώρα την Πέμπτη (28/08) στις 09:30.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 28-8-2025 και ώρα 09:30, την παρακάτω ομάδα:

Α/ ΠΑΕ Άρης: "Βάσει των αναφερομένων στο από 23/8/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 23/8/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/1793278 από 25/8/2025 Έκθεση της Αστυνομίας" στοπν αγώνα ΠΑΕ Άρης-ΠΑΕ Βόλος.

 

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».

