Ο Σαντίνο Αντίνο αγωνίστηκε βασικός για την Γοδόι, όμως δεν μπόρεσε να την βοηθήσει να αποφύγει την εντός έδρας ήττα από την Βελέζ.

Η Γοδόι Κρουζ γνώρισε ακόμη μία ήττα, την τρίτη σερί στο πρωτάθλημα και πέμπτη σε όλες τις διοργανώσεις, αφούη ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα από την Βελέζ Σάρζφιλντ. Ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Σαντίνο Αντίνο βρέθηκε και πάλι στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση, με την Γοδόι να βρίσκεται με 2-0 πίσω ήδη από το ημίχρονο με το αυτογκόλ του Μεντόσα (23') και το γκολ του Καρίσο (31').

Ο 19χρονος εξτρέμ που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» παρέμεινε στο χορτάρι καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, όμως δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Έφτασε έτσι τις 26 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν, κατά τις οποίες έχει σκοράρει τέσσερα γκολ κι έχει δώσει τρεις ασίστ.