Στιγμιότυπα από την πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρενάτο Σάντσες έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος έκανε την Κυριακή την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλλι, έχει τεθεί στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια που τον πιστεύει πολύ και ο ίδιος δείχνει ήδη να νιώθει άνετα.

Φυσικά, όπως συνηθίζεται, ο Ρενάτο Σάντσες δεν γλίτωσε την υποδοχή με φατούρο.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός