Παναθηναϊκός, Ρενάτο Σάντσες: Η πρώτη προπόνηση του Πορτογάλου
Στιγμιότυπα από την πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ρενάτο Σάντσες έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό.
Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος έκανε την Κυριακή την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλλι, έχει τεθεί στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια που τον πιστεύει πολύ και ο ίδιος δείχνει ήδη να νιώθει άνετα.
Φυσικά, όπως συνηθίζεται, ο Ρενάτο Σάντσες δεν γλίτωσε την υποδοχή με φατούρο.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
