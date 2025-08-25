Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Λεβαδειακού επί της Κηφισιάς με 3-2, με ανατροπή από 0-2.

Με ματσάρα έπεσε η αυλαία της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Στη Βοιωτία η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 στο 25ο λεπτό, όμως ο Λεβαδειακός έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2.

Στο 14ο λεπτό ο Άμπου Χάνα έκανε χέρι στην περιοχή και έπειτα από παρέμβαση του VAR δόθηκε το πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Τεττέη. Στο 25' η ομάδα του Λέτο διπλασίασε το προβάδισμα της, με υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Πόμπο.

Στο 35' έπειτα από γύρισμα του Τσάπρα ο Λαγιούς πλάσαρε τον Ραμίρες για το 2-1. Δυο λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός πήρε πέναλτι για χέρι του Μποτία σε σουτ του Παλάσιος και ο Όζμπολτ το εκτέλεσε εύστοχα για την ισοφάριση.

Στο 67' ο Όζμπολτ πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον Έμπο έξω από την περιοχή και πλάσαρε τον Ραμίρες για το 3-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Αξιοσημείωτο πως η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Τσιμπόλα στο 82', με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Ρούμπεν Πέρεθ.