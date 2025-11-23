Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές ήταν που συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό.

Στα ονόματα των εκλεκτών για τον Βόλο δεν βρίσκονται οι Θαρθάνα, Αντελέγιε και Τσοκάνης. Οι 23 παίκτες του Βόλου που μπήκαν αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λάμπρου, Μακνί και Χάμουλιτς.

