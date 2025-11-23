Βόλος: Η 23αδα της ομάδας για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές ήταν που συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό.
Στα ονόματα των εκλεκτών για τον Βόλο δεν βρίσκονται οι Θαρθάνα, Αντελέγιε και Τσοκάνης. Οι 23 παίκτες του Βόλου που μπήκαν αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λάμπρου, Μακνί και Χάμουλιτς.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Βόλου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.