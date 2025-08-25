Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ: Μαύρισαν τα καθίσματα στο γήπεδο των Τούρκων από τα εργοστάσια

Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ

bet365

Ρύπανση από τα εργοστάσια στο γήπεδο της Σαμσουνσπόρ λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό!

Από κόκκινα έγιναν μαύρα!

Μία απίστευτη είδηση μεταφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό. Σημειώθηκε μεγάλη ρύπανση στο γήπεδο «19 Μαϊου», όπου θα φιλοξενηθεί το ματς του τριφυλλιού με τους Τούρκους την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι πράσινοι θέλουν να υπερασπιστούν το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Στο στάδιο χωρητικότητας 33.000 θεατών, ωστόσο, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, οι υπεύθυνοι του συλλόγου αντίκρισαν μαύρα καθίσματα αντί για κόκκινα, που είναι τα χρώματα του συλλόγου.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ: Κάλεσαν Ελληνίδα πρόσφυγα στη ρεβάνς
Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Τούρκοι, τα σωματίδια από τα γειτονικά εργοστάσια προκάλεσαν μία απόκοσμη εικόνα. Επειδή υπάρχει φυσικά κίνδυνος για την υγεία από την αιθάλη, η Σαμσουνσπόρ επιστράτευσε υπαλλήλους για να καθαρίσουν το γήπεδο.

 

Δείτε βίντεο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα