Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ: Μαύρισαν τα καθίσματα στο γήπεδο των Τούρκων από τα εργοστάσια
Από κόκκινα έγιναν μαύρα!
Μία απίστευτη είδηση μεταφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό. Σημειώθηκε μεγάλη ρύπανση στο γήπεδο «19 Μαϊου», όπου θα φιλοξενηθεί το ματς του τριφυλλιού με τους Τούρκους την ερχόμενη Πέμπτη.
Οι πράσινοι θέλουν να υπερασπιστούν το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Στο στάδιο χωρητικότητας 33.000 θεατών, ωστόσο, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, οι υπεύθυνοι του συλλόγου αντίκρισαν μαύρα καθίσματα αντί για κόκκινα, που είναι τα χρώματα του συλλόγου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Τούρκοι, τα σωματίδια από τα γειτονικά εργοστάσια προκάλεσαν μία απόκοσμη εικόνα. Επειδή υπάρχει φυσικά κίνδυνος για την υγεία από την αιθάλη, η Σαμσουνσπόρ επιστράτευσε υπαλλήλους για να καθαρίσουν το γήπεδο.
Δείτε βίντεο
Samsunspor-Panathinaikos maçı öncesi, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun koltukları fabrika bacalarından çıkan partiküller yüzünden bu hale geldi.
Bizi takip edin: @havadisamsun pic.twitter.com/7sNFDARFFZ— Samsun Havadis (@havadisamsun) August 25, 2025
