Λέτο: «Να μάθουμε από την ήττα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα της Κηφισιάς στην έδρα του Λεβαδειακού, με ανατροπή από 0-2.

Με το «αριστερό» μπήκε η Κηφισιά στη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στην έδρα του Λεβαδειακού με 2-0, στο 25ο λεπτό, όμως τελικά ηττήθηκε με 3-2.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην άμερα της NOVA μετά το παιχνίδι της Βοιωτίας και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να πάρει μάθημα από αυτό το παιχνίδι και τόνισε πως η Κηφισιά μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Λέτο

«Μπήκαμε καλά και κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεχθήκαμε τα γκολ, δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι και πρέπει να μάθουμε από αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος και αν κάνουμε 2-3 καλές τελικές πάσες, τότε θα είμαστε και καλή ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας».