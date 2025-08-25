Ο Αμπντουλί Μανέ θα έρθει στη χώρα μας το αργότερο έως την Τετάρτη για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ήταν θέμα χρόνου να επέλθει η οριστική συμφωνία της Μιάλμπι με τον Ολυμπιακό για τον νεαρό και ανερχόμενο μεσοπιθετικό από τη Γκάμπια. Κάτι που πλέον έχει γίνει και έτσι η μετακίνηση αυτή μπήκε στην τελική της ευθεία.

Ο Αμπντουλί Μανέ αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθεσης και το deal θα είναι ως γνωστόν να ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Γενάρη. Το συμβόλαιό του θα είναι έως το 2030 και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα βρίσκεται στην Ελλάδα για τα τυπικά της μεταγραφής του.