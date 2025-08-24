Τα αποτελέσματα στα πέντε ματς της πρεμιέρας και η επόμενη αγωνιστική στη Stoiximan Super League.

Τέσσερις νίκες των γηπεδούχων και ένα διπλό έως τώρα στα πέντε ματς της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός με τον ΟΦΗ θυμίζουμε ότι δεν έπαιξαν, αφού οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή λόγω της ρεβάνς με τη Σαμσούνσπορ, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το ματς του Λεβαδειακού με την Κηφισιά.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (αναβολή, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης - Βόλος 2-0

Ολυμπιακός - Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός - Κηφισιά 19:30

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

1. Ατρόμητος 2-0 3

2. ΑΕΚ 2-0 3

-. Άρης 2-0 3

-. Ολυμπιακός 2-0 3

5. ΠΑΟΚ 1-0 3

6. Κηφισιά 0-0 0

-. Λεβαδειακός 0-0 0

-. ΟΦΗ 0-0 0

-. Παναθηναϊκός 0-0 0

10.ΑΕΛ Novibet 0-1 0

11. Asteras Aktor 0-2 0

-. Βόλος 0-2 0

-. Παναιτωλικός 0-2 0

-. Πανσερραϊκός 0-2 0

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 19:00

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 19:30

Άρης - Παναιτωλικός 21:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 21:30

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ - Asteras Aktor 20:00

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 21:00

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00