Νίκολιτς: «Η ρεβάνς με την Άντερλεχτ είναι το πιο σημαντικό ματς σε αυτήν την περίοδο της σεζόν»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού,

Ο Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε τρίποντο στο παρεθνικό του παιχνίδι στη Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0 και πήρε την πρώτη της νίκη στο τρέχον πρωτάθλημα, τέσσερα 24ωρα πριν τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδας του, όσο και στο ερχόμενο ματς με τους Βέλγους.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Πολλά πράγματα μου άρεσαν, πολλά μου δεν μου άρεσαν. Μετά όμως από ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ελέγξαμε καλά το ματς, οπότε πιστεύω πως η εμφάνισή μας ήταν ΟΚ. Είχαμε επίσης ένα δύσκολο και πολύωρο. Κάναμε κάποιες αλλαγές με πλάνο, το οποίο ανατράπηκε λόγω του τραυματισμού του Ζίνι.

Πατάμε στο έδαφος και πρέπει να δούμε αύριο την κατάσταση όλων των παικτών. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη για το πιο σημαντικό ματς σε αυτή την περίοδο της σεζόν.

Μετά τον τραυματισμό του Περέιρα χρησιμοποιούμε περισσότερο τους εξτρέμ. Ούτως ή άλλως, είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω δύο ή τρεις διατάξεις. Εχουμε αλλάξει σχηματισμό λόγω και των τραυματισμών».