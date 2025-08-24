ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Το πάτημα στον Ζίνι και το πέναλτι - γκολ του Μάνταλου για το 1-0 (vid)
Ο Πέτρος Μάνταλος άνοιξε το λογαριασμό στα γκολ για την ΑΕΚ στη Stoiximan Super Leage της σεζόν 2025-26. Στο 21ο λεπτό του ματς με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Πινέδα έβγαλε υπέροχη κάθετη, ο Ρότα πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Ζίνι εκτέλεσε και πάνω στη φάση ανατράπηκε από τον Γκελασβίλι.
Ο αρχηγός του Δικεφάλου ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-0. Οι φίλοι της Ένωσης αποθέωσαν τον διεθνή Έλληνα χαφ, ως ένδειξη στήριξης για την αποβολή του στο ματς με την Άντερλεχτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.