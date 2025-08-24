Στο 21ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό ο Ζίνι κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μάνταλος για το 1-0.

Ο Πέτρος Μάνταλος άνοιξε το λογαριασμό στα γκολ για την ΑΕΚ στη Stoiximan Super Leage της σεζόν 2025-26. Στο 21ο λεπτό του ματς με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Πινέδα έβγαλε υπέροχη κάθετη, ο Ρότα πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Ζίνι εκτέλεσε και πάνω στη φάση ανατράπηκε από τον Γκελασβίλι.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-0. Οι φίλοι της Ένωσης αποθέωσαν τον διεθνή Έλληνα χαφ, ως ένδειξη στήριξης για την αποβολή του στο ματς με την Άντερλεχτ.